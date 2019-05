Die Behrens AG will Anleihegläubiger mit einer neuen Anleihe festnageln. Angeboten wird eine Unternehmensanleihe 2019/24 über bis zu 15 Mio. EUR mit einer fünfjährigen Laufzeit und einem halbjährlich fälligen Kupon von 6,25% p.a. Das Anleiheangebot umfasst zunächst ein freiwilliges Umtauschangebot. Heute außerdem in den News: Mit Terragon steht ein gänzlich neuer KMU-Anleiheemittent in den Startlöchern ...

