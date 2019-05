Immer mehr "Dinge" im Alltag werden intelligent. Von Glühbirnen, Haushaltsgeräten und Fahrzeugen über medizinische Sensoren und Industrieanlagen bis hin zu ganzen Städten - das Internet der Dinge (IoT) ist auf dem Vormarsch. Laut Gartner wird die Zahl der vernetzten IoT-Knoten bis 2020 voraussichtlich auf 20,4 Milliarden steigen, was einem Vielfachen der heutigen Erdbevölkerung entspricht.

Doch das Wachstum des IoT geschieht nicht gänzlich ohne Hindernisse. Eine der Herausforderungen besteht etwa darin, diese Milliarden von IoT-Geräten unabhängig von ihrem Standort und ihrer Anwendung rund um die Uhr mit Strom zu versorgen. Zum einen ist da der Kosten- und Arbeitsaufwand für den regelmäßigen Batteriewechsel, zum anderen müssen Hersteller und Entwickler auch die Umweltauswirkungen des enormen zusätzlichen Energiebedarfs dieser Geräte berücksichtigen.

Hier kann jedoch eine andere Lösung Abhilfe schaffen: Energy Harvesting. Hierbei sammelt die Technologie Energie aus der Umgebung und wandelt sie dann in Strom. So lässt sich Energie aus verschiedenen Quellen, wie etwa aus Umgebungslicht, Vibrationen, Wärme oder HR nutzbar machen, die ansonsten einfach verloren gehen würde.

Im Rahmen des IoT besteht das Ziel von Energy Harvesting nicht darin, große Mengen an Energie zu erzeugen, sondern kleine Mengen überall dort aufzunehmen, wo sie zu finden sind. Aus dem Umgebungslicht lässt sich beispielsweise in der Regel Energie in der Größenordnung zwischen 10 µW/cm2 und 10 mW/cm2 gewinnen. Die genaue Energiemenge hängt stark davon ab, ob es sich um eine Anwendung im Außen- oder Innenbereich handelt. Die aus Bewegung generierte Energie liegt wiederum je nach Quelle, beispielsweise ob Mensch oder Maschine, in der Größenordnung von 4 µW/cm2 bis 100 µW/cm2. Als Quelle können hierfür beispielsweise durch Menschen oder Maschinen erzeugte Bewegungen dienen. In ähnlicher Weise lässt sich Wärmeenergie aus dem menschlichen Körper im Bereich von etwa 30 µW/cm2 und aus HF in etwa 0,1 µW/cm2 umsetzen.

Kurz gesagt versetzt Energy Harvesting die Unternehmen in die Lage, die Möglichkeiten des IoT voll auszuschöpfen, ohne den mit dem Einsatz von Batterien verbundenen Zeit- und Kostenaufwand in Kauf nehmen zu müssen. Laut dem Marktforschungsunternehmen Idtechex dürfte der Jahresumsatz der Energy-Harvesting-Branche bis 2022 weltweit fünf Milliarden US-Dollar übersteigen. Nur wie wird die Technologie mit dem zu erwartenden Wachstum Schritt halten?

Bausteine eines Energy-Harvesting-Systems

Die "Energieernte" geschieht im Wesentlichen in drei Schritten: Aufnahme, Aufbereitung und Speicherung. Ein Wandler wandelt die von der ...

