Begleitet von Protesten von Klimaschützern hat RWE-Chef Rolf Martin Schmitz vor den Aktionären für den geplanten Umbau des Versorgers zum Ökostromerzeuger geworben. "Sauberen und sicheren Strom zu erzeugen - dieses Ziel treibt uns an", sagte der Manager am Freitag auf der Hauptversammlung in Essen.

Den vollständigen Artikel lesen ...