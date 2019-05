BERLIN (Dow Jones)--Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium hat nach Angaben des Hauses einen neuen Vorsitz gewählt. Am 1. Mai haben Klaus Schmidt als neuer Vorsitzender des Beirates und Regina Riphahn als seine Stellvertreterin ihre Ämter angetreten, gab das Ministerium von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bekannt. Schmidt ist den Angaben zufolge Professor für Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Riphahn Professorin für Statistik und empirische Wirtschaftsforschung an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

