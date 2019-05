Miltenberg (www.fondscheck.de) - Mit ihrer Beteiligung an der PRIMA Fonds Service GmbH baut die Miltenberger Finanzgruppe ihre Stellung am Markt erfolgreich aus, so FondsSuperMarkt in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Zu dem hessischen Finanzdienstleister gehört auch der FondsSuperMarkt, eine der führenden Fondsplattformen im Internet. Über die Miltenberger Finanzgruppe wird künftig die Online-Vermarktung der PRIMA Fonds Service stattfinden. Bereits seit Jahren arbeitet die Gruppe mit zahlreichen unterschiedlichen Vertriebsgesellschaften im Online-Bereich zusammen. Dank der Beteiligung an der PRIMA Fonds Service können weitere Synergien gehoben werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...