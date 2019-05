Nachdem die Aktie von ProSiebenSat.1 am Donnerstag einen Sahnetag erwischt hat, steht der Titel am Freitag unter Druck. Den Anlegern fehlt einfach der Glaube an eine nachhaltige Trendwende bei der deutschen Nummer 1, also nehmen sie lieber schnell Gewinne mit. Davon ungerührt bastelt ProSiebenSat.1 an seiner Zukunft.

