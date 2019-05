Der Bitcoin hat die Bedenken aus der Vorwoche abgeschüttelt und knüpft am Freitag an die Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen an. Mit einem Plus von über fünf Prozent gelingt dabei auch der Sprung auf ein neues Jahreshoch. Auf dem Weg zur 6.000-Dollar-Marke gilt es allerdings noch einige Hürden zu nehmen.

