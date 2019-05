Heuer hat die börsennotierte Erste Group ihr 200. Jubiläumsjahr, und dafür greift sie tief in die Tasche. Bis zu 9 Millionen Euro wird sich die Erste Bank in diesem Jahr die Feierlichkeiten samt Marketingkampagne dafür kosten lassen. Die Summe hat Konzernchef Andreas Treichl am Freitag in einer Analystenkonferenz genannt.Weil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...