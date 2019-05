Berlin (ots) -



Gigabit-Tempo am Kabelanschluss mit AVM



Ab sofort ist die FRITZ!Box 6591 Cable für den Einsatz in DOCSIS-3.1-Netzen auch im Handel erhältlich. Die FRITZ!Box für den Kabelanschluss hat sich bereits in ersten Pilotregionen für Gigabit-Kabel bewährt. Durch die Unterstützung des neuen Übertragungsstandards für Kabelnetze, DOCSIS 3.1, erreicht die FRITZ!Box 6591 Cable mehrfache Gigabit-Geschwindigkeiten. Die neue FRITZ!Box Cable ist abwärtskompatibel zu DOCSIS 3.0 und eignet sich damit sowohl für den Betrieb in bestehenden DOCSIS-3.0-Netzen, als auch für Anschlüsse mit dem neuen Standard 3.1. Mit Funktionen wie Internet, Telefonie, WLAN Mesh und Smart Home ist die neue FRITZ!Box Cable ein leistungsstarker Router mit hoher Ausstattung: Dazu zählen intelligentes Dualband WLAN AC+N mit Multi-User MIMO, eine komplette Telefonanlage, ein interner ISDN- S0-Port, Anschlussmöglichkeiten für analoge Telefone sowie eine DECT-Basis für Schnurlostelefone und Smart-Home-Anwendungen. Vier Gigabit-LAN-Anschlüsse und zwei schnelle USB-3.0-Ports ermöglichen zusätzlich eine vielseitige Heimvernetzung. Durch das WLAN Mesh der FRITZ!Box profitieren Anwender von WLAN-Höchstgeschwindigkeit beim Surfen, Streaming oder Gaming - für viele Geräte nahtlos bis in den letzten Winkel von Haus, Wohnung oder Büro. Das beliebte Feature "DVB-C-Streaming" für die Übertragung von Kabelfernsehen über WLAN ist in Vorbereitung und wird mit einem kostenlosen Update des Betriebssystems FRITZ!OS integriert. Die FRITZ!Box 6591 Cable ist ab sofort im Handel verfügbar und kostet 269 Euro (UVP).



Bereit für die Zukunft



DOCSIS 3.1 ist der neueste Standard für Kabelnetze, der das verfügbare Frequenzspektrum nochmal deutlich effizienter nutzt. Damit sind in Zukunft Gigabit-Übertragungsraten von bis zu 10 GBit/s auf dem Koaxialkabel möglich. Die FRITZ!Box 6591 Cable ist bestens für diese Zukunft vorbereitet: Mit Unterstützung für 2x2-OFDM-Kanalbündelung (Orthogonal Frequence Division Multiplexing) nach DOCSIS 3.1 erreicht sie Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 6 GBit/s im Downstream und 2 GBit/s im Upstream. Die FRITZ!Box 6591 Cable ist auch abwärtskompatibel zu DOCSIS 3.0 und unterstützt eine 32x8-Kanalbündelung.



Leistungsstarke Ausstattung: WLAN Mesh, USB 3.0, Smart Home



Bei der drahtlosen Kommunikation setzt die FRITZ!Box 6591 Cable auf schnelles, intelligentes Dualband WLAN AC+N: Mit insgesamt 8 WLAN-Antennen und Multi-User-MIMO-Technologie (4x4) steht das beste WLAN für alle Geräte zur Verfügung. Im 5-GHz-Band sind Datenraten von bis zu 1.733 MBit/s möglich, bei 2,4 GHz können 800 MBit/s erreicht werden. Als Mesh-Master sorgt die FRITZ!Box 6591 Cable für eine optimale drahtlose Kommunikation. Durch innovative WLAN-Technologien sorgt die FRITZ!Box 6591 Cable für beste drahtlose Verbindungen fürs Surfen, Streaming und Gaming. Vier Gigabit-LAN-Anschlüsse und zwei USB-3.0-Ports ermöglichen zusätzlich eine vielseitige Heimvernetzung. Für das smarte Zuhause und den Anschluss von Schnurlostelefonen steht eine integrierte DECT-Basis bereit. Über den internen ISDN-S₀-Bus können auch noch ISDN-Telefone oder Faxgeräte an der neuen FRITZ!Box eingesetzt werden. Die FRITZ!Box 6591 Cable ist dank Mediaserver und NAS die ideale Multimediazentrale. Auf jedem Gerät stehen den Anwendern Bilder, Musik und Filme im gesamten Netzwerk zur Verfügung.



FRITZ!Box 6591 Cable



- 2x2-OFDM DOCSIS-3.1-Kanalbündelung - 32x8-DOCSIS-3.0-Kanalbündelung - 4x4 Dualband WLAN AC+N mit Multi-User MIMO (1.733 MBit/s + 800 MBit/s) - 4 Gigabit-LAN-Ports - 2 USB-3.0-Ports -DECT-Basis für bis zu 6 Telefone und Smart-Home-Anwendungen - Interner ISDN-S0-Bus für ISDN-Telefone oder ISDN-Telefonanlage - 2 Anschlüsse für analoges Telefon oder Fax - FRITZ!OS: mit Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang, MyFRITZ! - Ab sofort im Handel erhältlich; 269 EUR (UVP)



