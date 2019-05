LYON, Frankreich, May 03, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ERYTECH Pharma (Euronext Paris: ERYP-Nasdaq: ERYP), ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das innovative Therapien entwickelt, indem es therapeutische Wirkstoffe in roten Blutkörperchen einkapselt, hat heute bekanntgegeben, dass es am Dienstag, dem 7. Mai 2019, um 14:30 Uhr MEZ (8:30 Uhr EST) eine Telefonkonferenz zum ersten Quartal und einen Webcast organisieren wird, um die operativen Highlights zu besprechen.

Man kann sich der Konferenz über die folgenden Rufnummern und durch Eingabe der folgenden ID-Nummer der Konferenz anschließen:2199912#

USA/Kanada: +1 (833) 818-6807 Frankreich: +33 1 70 80 71 53 Internationale Einwahlnummer: +1 (409) 350-3501 Vereinigtes Königreich: +44 2031070289

Der Webcast kann online über diesen Link verfolgt werden: https://edge.media-server.com/m6/p/t9xnoz52



Eine archivierte Wiederholung des Anrufs wird 7 Tage lang unter der Einwahl +1 855 859 2056, Konferenz-ID: 2199912#, verfügbar sein. Ein Archiv des Webcasts wird auf der Website von ERYTECH unter der Rubrik "Investoren" auf http://investors.erytech.com verfügbar sein.



Über ERYTECH: www.erytech.com



ERYTECH ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das innovative Therapeutika auf Basis von roten Blutkörperchen für Krebs und Orphan-Erkrankungen entwickelt. ERYTECH nutzt seine eigene ERYCAPS-Plattform, eine neuartige Technologie zur Verkapselung von Medikamenten in roten Blutkörperchen, und entwickelt eine Reihe von Produktkandidaten, um Märkte mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf anzusprechen.



ERYTECH konzentriert sich vor allem auf die Entwicklung von Produktkandidaten, die auf den veränderten Stoffwechsel von Krebszellen abzielen, indem sie ihnen Aminosäuren entziehen, die für ihr Wachstum und Überleben notwendig sind. Der führende Produktkandidat des Unternehmens, die Eryaspase, besteht aus L-Asparaginase, die in von Spendern entnommenen roten Blutkörperchen eingekapselt ist, und zielt auf den veränderten Asparagin- und Glutaminstoffwechsel der Krebszelle ab. Die Eryaspase befindet sich in Phase 3 der klinischen Entwicklung zur Behandlung von Zweitlinien-Bauchspeicheldrüsenkrebs und in Präparaten zur Behandlung von dreifach negativem Brustkrebs, die gerade in die klinische Phase 2 eintreten. ERYTECHs nächster Produktkandidat ist die Erymethionase, die aus Methionin-Gamma-Lyase besteht, die in roten Blutkörperchen eingekapselt ist und gezielt methioninabhängige Krebserkrankungen bekämpfen soll. Dieses Produkt hat vielversprechende präklinische Ergebnisse gezeigt und ist in Präparaten enthalten, die in die klinische Entwicklungsphase 1 eintreten.



ERYTECH erforscht auch den Einsatz seiner ERYCAPS-Plattform für die Entwicklung von Krebs-Immuntherapien (ERYMMUNE) und Enzymtherapien (ERYZYME).



ERYTECH stellt an seinem von der GMP zugelassenen Produktionsstandort in Lyon, Frankreich, und am American Red Cross in Philadelphia, USA, Produktkandidaten her. Im US-Bundesstaat New Jersey befindet sich zurzeit eine große GMP-Produktionsstätte in Bau.



ERYTECH ist auf dem Nasdaq Global Select Market in den Vereinigten Staaten (Ticker: ERYP) und auf dem Euronext-regulierten Markt in Paris (ISIN-Code: FR0011471135, Ticker: ERYP) gelistet. ERYTECH ist Teil der Indexe von CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable, EnterNext PEA-PME 150 und Next Biotech.



