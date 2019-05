Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) bewegte sich in der unterbrochenen Handelswoche wiederholt in einer sehr engen Spanne zwischen 164,84 Prozentpunkten im Tief und 165,77 Prozentpunkten im Hoch, so die Börse Stuttgart.Am Montag sei der Euro-Bund-Future bei 165,77 Prozentpunkten beim bisherigen Wochenhoch gestartet. Im Laufe des Tages sei der Euro-Bund-Future auf 165,33 Prozentpunkte gefallen. Am Dienstag habe der Euro-Bund-Future sein bisheriges Wochentief bei 164,84 Prozentpunkten erreicht. Bis Donnerstagnachmittag habe sich der Euro-Bund-Future davon leicht auf 165,39 Prozentpunkten erholt. (03.05.2019/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...