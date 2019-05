Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Zalando von 41 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Preisumfeld des Online-Modehändlers habe sich stabilisiert, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebit) der Jahre 2019 bis 2021 um 12 bis 15 Prozent erhöht./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2019 / 18:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2019-05-03/13:21

ISIN: DE000ZAL1111