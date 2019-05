Goldplay Exploration hat auf seinem Silber-Projekt San Marcial in Mexiko nun auch Gold gefunden. Vorstandschef Marcio Fonseca äußert sich im Interview zu der Entdeckung, die ein Game-Changer werden könnte, und zu den weiteren Plänen in diesem Jahr.

Game-Changer für das Unternehmen

Irgendwie hätte man es erwarten können, dass Goldplay Exploration (0,17 CAD | 0,10 Euro; CA38149Q1046) auf seinem San Marcial-Projekt in der mexikanischen Provinz Sinaloa auch Gold entdeckt. Denn die Liegenschaft liegt mitten im Rosario Gold-Silber-Distrikt, wo schon seit 250 Jahren Edelmetalle abgebaut werden. Für San Marcial verfügen die Kanadier seit diesem Jahr über eine stattliche Ressource nach dem kanadischen Standard NI 43-101 mit 47 Mio. Unzen Silberäquivalent. Davon befinden sich 36 Mio. Unzen bereits in der höherwertigen Kategorie "indicated" (ausführlich hier).

Nava: Die Neuentdeckung

Die Neuentdeckung "Nava" mit teilweise sichtbarem Gold liegt nur etwa 1,5 Kilometer westlich der bestehenden Silberressource und ist laut Vorstandschef Marcio Fonseca gut vom Camp des Unternehmens aus erreichbar (ausführlich hier). Dort ist man auf mehrere Tunnel gestoßen, die zum Teil miteinander verbunden sind. Sie zeigten eine zum Teil hochgradige Goldmineralisierung mit bis zu 10 g Gold. In dem Aareal befinden sich eine Reihe von subparallelen, epithermalen Quarzerzgängen mit geringer ...

