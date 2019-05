Zum ersten Mal in diesem Jahr haben Autobesitzer in Deutschland wieder etwas weniger Diesel-Pkw angemeldet. Im April 2019 seien 0,9 Prozent weniger Dieselautos zugelassen worden als im Vorjahresmonat, teilte das Kraftfahrtbundesamt (KBA) am Freitag mit. Insgesamt habe die Zulassungsstelle im vergangenen Monat gut 104 000 Autos mit diesem Antrieb neu registriert. Dennoch habe sich der Dieselmarkt insgesamt besser entwickelt als der Gesamtmarkt, betonte der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) mit Blick auf die Zahlen des KBA.

Zum Vergleich: Im April 2019 wurden knapp 184 000 benzinbetriebene Pkw und damit 5,1 Prozent weniger als im Vorjahresmonat neu zugelassen. Die Zahl der neu angemeldeten Elektroautos stieg demnach um 50,4 Prozent auf knapp 4800 neue Wagen. Insgesamt seien im April 2019 mit minus 1,1 Prozent etwas weniger Pkw (fast 311 000) zugelassen worden als im April 2018./juc/DP/stk

ISIN DE0005190003 DE0007100000 DE0006757008 DE0007664039

AXC0182 2019-05-03/13:40