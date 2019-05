Bern (ots) - Die Lindenhofgruppe blickt auf ein erfolgreiches

Geschäftsjahr 2018 zurück. Trotz der dynamischen Entwicklungen der

Gesundheitsbranche, der Ambulantisierung und den Tarifeingriffen

konnte die Lindenhofgruppe ihr Ergebnis gegenüber dem Vorjahr leicht

verbessern und erwirtschaftet einen Gewinn von CHF 5.4 Mio.



Umsichtige Planung und Steuerung



Der Umsatz der Lindenhofgruppe sank im Jahr 2018 um rund 2.6% auf

CHF 411 Mio. Die Auswirkungen der Ambulantisierung waren im

Berichtsjahr bereits spürbar. Die stationären Austritte gingen um

2.8% zurück. Dank umsichtiger Massnahmen auf der Kostenseite und

zurückhaltender Investitionsplanung konnte der Betriebsaufwand im

Gegenzug ebenfalls um 2.6% gesenkt werden. Der Jahresgewinn konnte

somit leicht gesteigert werden und beläuft sich auf CHF 5.4 Mio.



Zukunftsorientierte Projekte der Lindenhofgruppe



Parallel zu den Entwicklungen des vergangenen Geschäftsjahres hält

die Spitalgruppe, eine der grössten in privater Trägerschaft im

Schweizer Spitalmarkt, an den mittel- und langfristig gesetzten

strategischen Zielen fest: Zahlreiche zukunftsorientierte Projekte

befinden sich in Planung und Umsetzung.



Einigen dieser Projekte widmet sich der Geschäftsbericht 2018 der

Lindenhofgruppe mit dem Fokusthema: Entwicklungsperspektiven.



Geschäftsbericht als PDF



Der Geschäftsbericht 2018 kann unter

www.lindenhofgruppe.ch/de/downloads heruntergeladen werden.



Die Lindenhofgruppe



Die Lindenhofgruppe zählt landesweit zu den führenden

Listenspitälern mit privater Trägerschaft. In ihren drei Spitälern

Engeried, Lindenhof und Sonnenhof werden jährlich rund 142'000

Patienten, davon gegen 29'000 stationär versorgt. Die Spitalgruppe

bietet neben einer umfassenden interdisziplinären Grundversorgung ein

Spektrum der spezialisierten und hochspezialisierten Medizin an.

Schwerpunkte des Leistungsangebots bilden die Innere Medizin,

Onkologie, Frauenmedizin, Orthopädie, Viszeralchirurgie, Urologie,

Angiologie/Gefässchirurgie und Notfallmedizin. Die Gruppe beschäftigt

rund 2'500 Mitarbeitende.



www.lindenhofgruppe.ch



Originaltext: Lindenhofgruppe

Kontakt:

E-Mail: medienstelle@lindenhofgruppe.ch

Telefon: +41 31 300 75 05