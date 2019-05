Mainz (ots) -



Für Pillenproduzent und Dealer Ferry Bouman (Frank Lammers) ist die belgische Provinz Limburg das "Kolumbien des Ecstasy": In der neuen, zehnteiligen Krimiserie "Undercover", die am 8. Mai 2019, 21.45 Uhr, in ZDFneo startet, gerät der Drogenbaron in den Fokus verdeckter Ermittler. ZDFneo zeigt die belgisch-deutsche Koproduktion mittwochs ab 21.45 Uhr in Doppelfolgen. In der ZDFmediathek sind alle zehn Folgen bereits ab Mittwoch, 8. Mai 2019, 10.00 Uhr, verfügbar.



Unscheinbar und vermeintlich unbeobachtet verbringt Bouman die Wochenenden mit seiner Frau Danielle auf einem Campingplatz in der belgischen Provinz Limburg. Er ahnt nicht, dass seine neuen Nachbarn die Undercover-Agenten Bob (Tom Waes) und Kim (Anna Drijver) sind. Die beiden geben sich als frisch verliebtes Paar Anouk und Peter aus. Im Visier der Polizisten sind auch Boumans Vertrauter John Zwart und Johns Schwiegersohn Jurgen Van Kamp, ein gescheiterter Kickboxer mit Aggressionsstörung.



Im Laufe der Zeit lässt Boumann seine neuen Nachbarn zwar immer näher an sich heran, aber niemals würde er sich ganz in die Karten schauen lassen. Misstrauen gehört zu seinem Geschäft, und so bemerkt er frühzeitig, dass sein diskretes Businessmodell ins Wanken gerät. Während er mit immer größerer Vorsicht seine Geschäfte abwickelt, bringen sich die beiden Undercover-Agenten zunehmend in Lebensgefahr. Denn zur Wahrung seiner Interessen ist Bouman jederzeit bereit, über Leichen zu gehen.



