Der vergane Burger-Hersteller Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) wagt den IPO an die Nasdaq. Der Clou: Beyond Meat stellt "Fleisch" zu 100% aus Pflanzen her. An der Börse wird dem Startup viel zugetraut. Nach dem IPO ist die Aktie mehr als 4 Milliarden US-Dollar wert.

Beyond Meat ist eines der am schnellsten wachsenden Lebensmittelunternehmen in den Vereinigten Staaten. In den vergangenen Jahren wuchs das Unternehmen beim Umsatz mit im Schnitt 92%. Da lassen es Investoren nicht langsam angehen: Die Aktie wurde zu 25 US-Dollar ausgegeben, startete am Donnerstag mit 46 US-Dollar in den Handel und knallte währenddessen auf bis zu 72,95 US-Dollar - ein Plus von +192%.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere Hinweise zum Datenschutz. "Revolutionäre pflanzliche Fleischwaren" - Kundenfeedback gut

Beyond Meat hat drei zentrale pflanzliche Produktplattformen, die sich an den weltweit größten Fleischkategorien orientieren: Rindfleisch, Schweinefleisch und Geflügel. U.a. mit pflanzlichen Aminosäuren, Erbsenprotein, Lipiden und Spurenelementen wird das Fleisch gebaut.

In absehbarer Zeit will Beyond Meat die Produkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...