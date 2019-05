Wien (www.aktiencheck.de) - Der Bund bleibt bei der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) an Bord, so die Experten von "FONDS professionell". Man wolle nach den abrupt beendeten Fusionsgesprächen mit der Deutschen Bank die Anteile des Bundes an der Commerzbank, die bei knapp 16 Prozent lägen und den Steuerzahler finanzkrisenbedingt einst Milliarden gekostet hätten, behalten, zitiere das Handelsblatt Finanzminister Olaf Scholz. ...

