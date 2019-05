Beide Unternehmen gründen zusammen die Firma Droniq. Grundlage des Geschäftsmodells ist die Ausstattung der Drohnen mit SIM-Karten und GPS-System.

Die Deutsche Telekom AG und die Deutsche Flugsicherung (DFS) steigen gemeinsam in das Geschäft mit Flugdrohnen ein. Beide Unternehmen bestätigten am Freitag die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens "Droniq" mit Sitz in Frankfurt am Main, an dem die DFS die Mehrheit hält.

Grundlage des Geschäftsmodells ist die Ausstattung der unbemannten Flugkörper mit Mobilfunk-SIM-Karten und einem GPS-System. Das Bundeskartellamt ...

