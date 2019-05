Die Deutsche Telekom und die Deutsche Flugsicherung setzen auf den wachsenden Markt mit Flugdrohnen. Sie wollen am Mittwoch (11.00) in Frankfurt Details eines Gemeinschaftsunternehmens zur kommerziellen Nutzung der Geräte vorstellen. Eine gemeinsame entwickelte Technologie soll die Ortung von unbemannten Flugkörpern über das Mobilfunknetz über größere Distanzen ermöglichen. Damit werden auch Langstreckenflüge genehmigungsfähig, die vor allem für gewerbliche Zwecke interessant sein können. Bislang sind Drohnenflüge nur in Sichtweite des steuernden Piloten erlaubt.

Grundlage ist - wie bereits bekannt - die Ausstattung von unbemannten Flugkörpern mit Mobilfunk-SIM-Karten und einem GPS-System. Die Drohnen werden mit dem neuen System für die Fluglotsen ortbar, aus der Ferne lenkbar und können in Echtzeit Daten mit der Basis-Station austauschen./mar/DP/stw

