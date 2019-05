Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Uniper von 32 auf 31 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Versorger gehöre zu den großen Profiteuren steigender Strompreise, schrieb Analyst Lawson Steele in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei den Erwartungen für Gewinn und Dividende je Aktie liege er bis zu 40 bzw 60 Prozent vor den anderen Researchhäusern./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2019 / 17:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0074 2019-05-03/14:44

ISIN: DE000UNSE018