Der Sinkflug der Kryptowährungen seit dem Dezember 2017 weist viele Parallelen zum Niedergang der Internet-Aktien (2000-2002) auf.



Warum jetzt ein guter Einstiegszeitpunkt zu sein scheint und wie man die Coins findet, die sich am Ende am Markt durchsetzen, wird im TSI Wochenupdate diskutiert. Der Blick auf die Weltmärkte geht heute unter anderem nach Indien. Hier finden noch bis zum 19. Mai Wahlen statt, bei denen Präsident Modi gute Chancen auf eine Wiederwahl eingeräumt werden. Das TSI Musterdepot befindet sich gerade im Aufbau und eilt dem Markt nun hinterher. Das weniger marktabhängige TV-Depot zeigt sich dagegen in glänzender Verfassung (+21 Prozent seit 11.01.2019). Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur der erfolgreichen Börsendienste "TSI USA" und "Die Turnaround-Formel", blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Er erläutert zunächst, ob aus TSI-Sicht aktuell eine gute Zeit ist, in Aktien zu investieren. Der zweite Teil der Sendung besteht stets aus einem kompakten Wissensblock, der sich um die TSI-Systeme und andere statistische Phänomene an den Börsen dreht.