Bei der RWE-Hauptversammlung spricht Chef Rolf Martin Schmitz unter anderem davon, das Ökostrom-Geschäft auszubauen. Währenddessen demonstrieren Umweltschützer vor der Essener Grugahalle.

Begleitet von protestierenden Klimaschützern hat RWE-Chef Rolf Martin Schmitz vor den Aktionären für den geplanten Umbau des Versorgers zum Ökostromerzeuger geworben. "Sauberen und sicheren Strom zu erzeugen - dieses Ziel treibt uns an", sagte der Manager auf der Hauptversammlung in Essen. "Wir wollen der Wachstumsmotor für die Energiewelt von morgen sein", fügte der RWE-Boss hinzu, während vor der Grugahalle mehrere tausend Anhänger der Bewegung "Fridays for Future" einen raschen Ausstieg aus der Kohleverstromung forderten. Im Saal ergriff ihre Vertreterin Luisa Neubauer das Wort: "Wer nach 2030 noch ernsthaft plant, Kohle zu verstromen, hat nicht verstanden, in welch einer Krise wir sind."

Schmitz versprach, mit Milliardeninvestitionen das Ökostrom-Geschäft auszubauen. "Wir werden nicht mehr in neue Kohlekraftwerke investieren." ...

