Die Grenke AG hat im 1. Quartal 2019 eine Gewinnsteigerung von 13,6 % erreicht. Wo kommt das Wachstum her? Sebastian Hirsch, CFO: "Wir haben in den letzten Jahren gut in unseren Kernmärkten unsere Präsenz verbreitert und international verstärkt. Wir sind mit Leasing sehr präsent und weltweit tätig. Leasing spielt in der aktuellen wirtschaftlichen Situation, wo wieder mehr auf Liquidität von Kleinunternehmern geschaut wird, eine wichtige Rolle. Das können wir perfekt mit unserem Angebot bedienen." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...