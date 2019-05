Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Volkswagen Vorzugsaktien nach Zahlen von 125 auf 130 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das erste Quartal des Autobauers sei zwar stark gewesen, doch bleibe er bei seiner vorsichtigen Haltung, schrieb Analyst Alexander Haissl in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es sei weiterhin unklar, ob die Strategie zur E-Mobilität von Erfolg gekrönt sein werde./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2019 / 06:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

