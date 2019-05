Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Dax Jahreshoch: US Arbeitsmarkt in guter Form

adidas haussieren nach Gewinnsteigerung

- von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichtenredaktion -

Bislang war es eine Woche der Trippelschritte - mit viel Volatilität aber letztendlich kaum

Vorwärtsbewegung. Anleger feiern heute die starken Zahlen von Adidas. Mit einem starken

Arbeitsmarktbericht schraubt sich der Dax am Nachmittag dann aber doch über 12.400 Punkte.

Der US Arbeitsmarkt zeigt sich im April in überraschend gute Verfassung. Außerhalb der

Landwirtschaft wurden 263.000 neue Stellen geschaffen - deutlich mehr als erwartet (190.000).

Die Stundenlöhne bleiben leicht hinter der Erwartung zurück. Insgesamt kommt das gut an im

Handel. Der Dax klettert kurz über 12.400 Punkte und markiert mit 12.435 ein frisches

Jahreshoch. Der Euro auf der anderen Seite gibt gegenüber dem US Dollar deutlich nach.

Adidas Aktie auf Rekordhoch

Der Sportartikelkonzern Adidas hat seine Gewinne zum Jahresauftakt deutlich gesteigert und

besser abgeschnitten als erwartet. Das Wachstum hingegen flaute im ersten Quartal ab.

Das Adidas-Management hatte bereits im März über Produktionsengpässe berichtet.

Der Umsatz steigt um sechs Prozent (VJ 8), der Gewinn steigt um 16 Prozent.

Da sich das Wachstum im zweiten Halbjahr wieder beschleunigen dürfte, bekräftigten Adidas die

Jahresprognose.

Im frühen Handel klettern Adidas Aktien um knapp sieben Prozent auf ein neues Rekordhoch.

Gewinnrückgang bei BASF

Bei BASF drückten die Flaute am Automarkt und der Zollstreit zwischen den USA und China erneut

kräftig auf den Gewinn. Nach Steuern verdiente BASF 1,4 Milliarden Euro und damit 16 Prozent

weniger als im Vorjahr. Der Umsatz legte um drei Prozent auf knapp 16,2 Milliarden Euro zu. Den

Ausblick für das Gesamtjahr 2019 bestätigte BASF.

Geholfen hat ein Zukauf von Bayer: Pflanzenschutzmittel und verschiedene Saatgutarten.

Ein Händler sprach von durchwachsenen Zahlen der Ludwigshafener.

Xing wächst weiter

Das Karrierenetzwerk Xing profitiert weiterhin stark von der Suche der Unternehmen nach

Fachkräften. In den ersten drei Monaten des Jahres konnte Xing seinen Umsatz und Gewinn

deutlich steigern. Die Erlöse legten um 18 Prozent auf 62,6 Millionen Euro zu. Das Ergebnis vor

Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um ein Fünftel auf 17,7 Millionen Euro -

unterm Strich bleiben knapp neun Millionen Euro.

Die Aktie klettert auf ein Allzeithoch.

Börse Stuttgart TV

Es ist jedes Jahr dieselbe Frage: ?Sell in May and go away?? Zumindest in Bezug auf die US-

Märkte war das historisch betrachtet tatsächlich keine schlechte Entscheidung, denn in den

Sommermonaten schneiden die großen US-Indizes tatsächlich schlechter ab. Droht das auch in

diesem Jahr wieder? Was ist von den kommenden Monaten zu erwarten? Roland Hirschmüller von der

Baader Bank bei Börse Stuttgart TV.

Video unter folgendem Link anschauen: https://youtu.be/L7LKLC47KXg

Euwax Sentiment Index

Der EUWAX Sentiment Index, das Stimmungsbarometer der Börse Stuttgart, fällt heute deutlich

unter die Null-Linie. Anleger rechnen mit schwächeren Dax Kursen und kaufen überwiegend Puts

auf den Dax. Calls werden verkauft.

Trends im Handel

Anleger wetten auf adidas Rücksetzer

Anleger an der Euwax folgen auch am Tag der Hauptversammlung nach der Zahlenvorlage einer

Empfehlung und kaufen überwiegend Calls auf BASF.

Die guten Zahlen von adidas locken heute viele Aktienanleger aufs Parkett, die Aktie haussiert

mit 7 Prozent. Derivateanleger in Stuttgart wetten dagegen und setzen mit Puts auf einen

Rücksetzer bei adidas.

Die UBS hat bei freenet den Stecker gezogen und eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen. Duch den

Kursrutsch der Aktie werden etliche Stop-Loss Orders bei Knock out Calls gerissen.

Aber: Ein Anlegermagazin empfiehlt heute einen Call-Optionsschein auf dem niedrigeren Niveau.

Eine Empfehlung, der viele Anleger folgen.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und

Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung

für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem

Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe

Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)

AXC0208 2019-05-03/15:14