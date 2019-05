Einfach, schnell, direkt, immer auf den Punkt - das ist der Börsenpunk. Jochen Kauper analysiert, kritisiert, polarisiert. Der Börsenpunk setzt auf die Aktien, die jetzt wichtig sind.



No risk, no fun oder doch lieber Sicherheit? Der Börsenpunk setzt bekanntlich auf seine 80/20-Strategie: 80 Prozent Sicherheit mit "dicken Brummern", 20 Prozent Risiko und Spaß beim Investment. In Sachen Cyber-Security gibt es für ihn aber eine ganz klare Wahl: Okta. Außerdem beschäftigt sich der Börsenpunk heute wieder mit einer Börsenweisheit: Sell in May and go away... Folgende Aktien werden im Video besprochen: Swatch, SAP, Shopify, Nel, Ajax Amsterdam, Okta Folgen Sie dem Börsenpunk auch bei Instagram: https://www.instagram.com/boersenpunk