Unabhängige gemeinnützige Organisation half im vergangenen Jahr über 100.000 Menschen, darunter 50 Prozent Frauen und Kindern

Amel Association International, eine unabhängige nichtkonfessionelle libanesische NGO, wurde vom Emirat Sharjah mit 1,1 Millionen US-Dollar als Anerkennung für ihre herausragenden Bemühungen um den Schutz der Menschenrechte sowie Bildung, Kinderschutz und Existenzmöglichkeiten für die Opfer des im Jahr 1975 ausgebrochenen libanesischen Bürgerkriegs unterstützt.

Die Finanzhilfe wurde der libanesischen NGO im Rahmen des Sharjah International Award for Refugee Advocacy and Support (SIARA) übergeben. Mit ihr sollen die Bemühungen der gemeinnützigen Organisation, die seit 1979 unermüdlich daran arbeitet, Not- und Wiederaufbauhilfe für Bedürftige zu leisten, erheblich verstärkt werden. Im vergangenen Jahr half die Organisation mehr als 100.000 Menschen, darunter 50.000 Frauen und Kindern.

Der SIARA wurde 2017 von der Big Heart Foundation (TBHF), einer in Sharjah ansässigen weltweiten humanitären Organisation, in Zusammenarbeit mit dem UNHCR zur Würdigung von Einzelpersonen oder Organisationen ins Leben gerufen, die bahnbrechende und einflussreiche Initiativen umsetzen, die spürbare positive Auswirkungen für Flüchtlinge in Asien und dem Raum MENA hatten.

Der Preis steht unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Mitglied des Obersten Rates der VAE und Herrscher von Sharjah, und Ihrer Hoheit Scheicha Jawaher Bint Mohammed Al Qasimi, Gemahlin Seiner Hoheit, TBHF-Vorsitzende und "Eminent Advocate" für Flüchtlingskinder des UNHCR, die sich kontinuierlich für humanitäre Bemühungen von Einzelpersonen und Organisationen auf der ganzen Welt einsetzen.

In den letzten Jahren hat Amel eine herausragende Führungsrolle bei der humanitären Hilfe für im Libanon Asyl suchende syrische Flüchtlinge übernommen und ihre Aktionen auf mehrere Länder wie Frankreich, die Schweiz und die USA ausgedehnt.

Dr. Kamel Mohanna, der Gründer von Amel, ist in diesem Jahr zum vierten Mal für den Friedensnobelpreis nominiert worden.

SIARA möchte Organisationen und Einzelpersonen motivieren, langfristige und umfassende Programme und Initiativen für die Entwicklung aufzulegen, um das Leben von Flüchtlingen und gefährdeten Menschen insbesondere in von Katastrophen, Konflikten und Armut betroffenen Ländern in Asien und dem Raum MENA zu verbessern.

