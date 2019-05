NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street wird am Freitag zum Start im Plus erwartet. Im Vorfeld wurde der extrem starke Arbeitsmarktbericht für April veröffentlicht. Der Beschäftigungsaufbau war deutlich höher als erwartet, und die Arbeitslosenquote sank auf 3,6 von 3,8 Prozent. Allerdings lagen die Futures auf die Aktienindizes schon vor den Daten im Plus. Zwar monieren manche Teilnehmer, dass der Bericht fast zu gut sei für den Aktienmarkt, denn er erhöht die Gefahr einer möglichen strafferen Geldpolitik.

Andererseits blieb der Lohnzuwachs geringer als erwartet, so dass von dieser Seite keine geldpolitische Gefahr droht. Daher sehen viele Anleger den Bericht als "ideal" für Aktien und als eine Verlängerung des aktuellen "Goldilocks"-Szenarios. Nach Börsenstart folgen noch der Markit-Einkaufsmanerindex für Dienstleistungen in der zweiten Lesung und der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe.

Amazon mit Buffett-Einstieg gesucht

Unter den Einzelwerten steigen Amazon vorbörslich um 2 Prozent. Am Vorabend teilte Berkshire-Hathaway-Chef Warren Buffett mit, dass sein Haus einen Amazon-Anteil gekauft hat. Unter den Berichtsunternehmen vom späten Donnerstag hat Arista Networks mit dem Ausblick enttäuscht, die Aktie des Herstellers von Netzwerktechnik stürzt um 13 Prozent ab. Auch der Videospieleanbieter Activision Blizzard lieferte keinen überzeugenden Ausblick und hat beim Umsatz die Erwartung verfehlt. Die Aktie verliert knapp 5 Prozent.

Gilead steigen um 1 Prozent. Das Pharma- und Biotech-Unternehmen hatte mit dem Gewinn die Erwartungen übertroffen, der Umsatz enttäuschte jedoch. Auch das Online-Reisebüro Expedia hatte mit dem Umsatz die Analystenschätzung verfehlt, was die Aktie um 1,8 Prozent nach unten führt. Positiv werden die Zahlen von Weight Watchers aufgenommen. Die Aktie springt um 14 Prozent nach oben.

Euro schwächelt

Am Devisenmarkt neigt der Dollar weiter zur Stärke. Der Euro entfernt sich weiter nach unten von der 1,12er Marke und liegt nun bei rund 1,1150 Dollar.

Der Ölmarkt bewegt sich am Freitag volatil, wobei die Preise sich aktuell wenig verändern. ABN Amro verweist auf potenziell belastende Faktoren, so die Aussagen von saudischer Seite, den sanktionsbedingten iranischen Lieferausfall ausgleichen zu wollen. Zudem würden die US-Lagerbestände wieder zulegen. Brent tendiert unverändert bei 70,75 Dollar je Fass, WTI steigt um 0,5 Prozent auf 62,11 Dollar.

Der Goldpreis legt etwas zu. Die Feinunze gewinnt 0,2 Prozent auf 1.272 Dollar.

Die Anleihen geben etwas nach, so dass die Zehnjahresrendite um 2,4 Basispunkte steigt auf 2,57 Prozent. Hier lastet etwas der geringe Lohnzuwachs im Jobbericht, der gegen höhere Leitzinsen spricht.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,36 2,1 2,33 115,3 5 Jahre 2,37 2,2 2,35 44,4 7 Jahre 2,47 3,1 2,44 22,4 10 Jahre 2,57 2,4 2,54 12,2 30 Jahre 2,94 1,4 2,93 -12,3 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:42 Do, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1149 -0,21% 1,1166 1,1176 -2,7% EUR/JPY 124,43 -0,13% 124,49 124,70 -1,0% EUR/CHF 1,1380 -0,08% 1,1390 1,1398 +1,1% EUR/GBP 0,8573 -0,01% 0,8571 0,8581 -4,7% USD/JPY 111,58 +0,06% 111,48 111,56 +1,8% GBP/USD 1,3006 -0,19% 1,3028 1,3023 +1,9% Bitcoin BTC/USD 5.731,26 +6,17% 5.507,76 5.404,76 +54,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,11 61,81 +0,5% 0,30 +32,4% Brent/ICE 70,75 70,75 0% 0,00 +28,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.272,70 1.270,54 +0,2% +2,16 -0,8% Silber (Spot) 14,71 14,64 +0,5% +0,07 -5,1% Platin (Spot) 851,50 849,50 +0,2% +2,00 +6,9% Kupfer-Future 2,80 2,78 +0,4% +0,01 +6,0% ===

