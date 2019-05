Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: VALORA EFFEKTEN HANDEL AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 28.05.2019 in Ettlingen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2019-05-03 / 15:02 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. VALORA EFFEKTEN HANDEL AG Ettlingen Aktie: Wertpapier-Kenn-Nummer 760 010 / ISIN DE0007600108 Ergänzung der Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung am 28. Mai 2019 Nach Einberufung unserer ordentlichen Hauptversammlung für Dienstag, den 28. Mai 2019 um 11.00 Uhr in Ettlingen (Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 08.04.2019) hat die Beteiligungen im Baltikum AG, Rostock, gem. § 122 Abs. 2 AktG die Ergänzung der Tagesordnung der Hauptversammlung um weitere Gegenstände und die Bekanntmachung dieser Ergänzung verlangt. *Die Tagesordnung wird deshalb um folgende Punkte erweitert:* 6. *Beschlussfassung über die Abberufung der Aufsichtsratsmitglieder und der Ersatzmitglieder* Die Beteiligungen im Baltikum AG, vertreten durch ihren Vorstand Herrn Marcel Biedermann, schlägt vor, die amtierenden Aufsichtsratsmitglieder Herrn Prof. Dr. Claus Becker, Herrn Ralf Bake und Herrn Claudius Lang sowie das Ersatzmitglieder Herr Michael Düren gemäß § 103 Abs. 1 AktG mit Wirkung zum Ende dieser Hauptversammlung als Aufsichtsratsmitglieder abzuberufen. *Begründung:* Die aktuelle Besetzung des Aufsichtsrats spiegelt in keiner Weise die Aktionärsstruktur der Valora Effekten Handel AG wieder. Von den Aufsichtsratsmitgliedern hält lediglich Herr Prof. Dr. Becker Aktien mit Volumen von 9,09 %. Weitere Großaktionäre sind nicht im Aufsichtsrat repräsentiert. Bereits in den letzten Hauptversammlungen hat die Beteiligungen im Baltikum AG gefordert, dass Aktionäre entsprechend ihrem prozentualen Anteilsbesitz im Aufsichtsrat auch vertreten sein sollten. Seit der letztjährigen Hauptversammlung am 28.05.2018 ist der Aktienkurs der Valora Effekten Handel AG historisch eingebrochen. Am Tag der Hauptversammlung lag das Tageshoch bei 2,48 EUR, der aktuelle Kurs am 23.04.2019 beträgt gerademal 1,48 EUR. Seit der Neuwahl der Aufsichtsräte am 28.05.2018 besteht somit ein Minus von 40 %. Dies ist unserer Meinung insbesondere auf die Wahl von Herrn Ralf Bake in den Aufsichtsrat zurück zu führen. Die Anleger fühlen sich offensichtlich durch die Wahl von Herrn Ralf Bake und dessen Handlungen insbesondere auch in Verbindung mit der Kremlin AG verunsichert. Die Kremlin AG hatte kurze Zeit nachdem Herr Bake in den Aufsichtsrat bestellt wurde einen Insolvenzantrag beim zuständigen Gericht gestellt. Es kann davon ausgegangen werden, dass Anleger sich von dieser Tatsache verunsichert fühlen und deshalb der Kurs massiv abgestürzt ist. Aufgrund der unterlassenen Handlungen des damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Bake, bei der Kremlin AG hat die BaFin ein Zwangsgeld i.H.v. 140.000 EUR verfügt. Hierfür trägt nach Auffassung der Beteiligungen im Baltikum AG Herr Bake die Verantwortung. Nach unserem Informationsstand Iaufen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Herrn Bake. Der Reputationsschaden, der der Valora Effekten Handel AG entsteht, wird durch die Handlungen des Herrn Bake jeden Tag vergrößert und schadet der Valora Effekten Handel AG massiv. Die Geschäftszahlen der Valora Effekten Handel AG brechen seit der letzten Hauptversammlung massiv ein. In der Adhoc-Mitteilung vom 04.01.2019 wurde Folgendes mitgeteilt: 'Es ist ein ungeprüfter Jahresfehlbetrag von rd. 333 TEUR (Vj. Jahresüberschuss 221 TEUR) zu verzeichnen. Aufgrund stark gefallener Kurse zum Jahresultimo hat sich das geplante Ergebnis damit weiter verschlechtert. Zudem mussten wir Rückstellungen für Prozess- und Anwaltskosten aus vier offenen Verfahren im Zusammenhang mit der Abwehr der sog. 'Reich-Gruppe' bilden.' Die Valora Effekten Handel AG ist offensichtlich ebenfalls der Ansicht, dass ein massives rechtliches De?zit ihrerseits besteht und somit erhöhte Kosten für Rechtsberatung notwendig sind. Anders kann der in der Adhoc-Mitteilung genannte Sachverhalt nicht verstanden werden. Dies ist insbesondere erstaunlich, da mit Herrn Claudius Lang ein Rechtsanwalt im Aufsichtsrat vertreten ist. Somit ist dringlicher Handlungsbedarf gegeben, um weiteren Schaden von der Gesellschaft fern zu halten. Ein Zuwarten bis zur nächsten Hauptversammlung würde womöglich einen noch größeren Schaden entstehen lassen und der Aktienkurs würde noch weiter fallen. 7. *Beschlussfassung über die Erhöhung der Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 6 und Satzungsänderung* Die Beteiligungen im Baltikum AG, vertreten durch ihren Vorstand Herrn Marcel Biedermann, schlägt vor, § 7 (1) der Satzung wie folgt zu ändern: § 7 (1) der Satzung wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst: 'Der Aufsichtsrat besteht aus 6 Mitgliedern. Alle Mitglieder werden von den Aktionären nach dem Aktiengesetz gewählt.' *Begründung:* Wir sind mit der bisherigen Arbeit des amtierenden Aufsichtsrats unzufrieden. Möglicherweise sehen dies jedoch die Aktionäre anders. Grundsätzlich vertreten wir die Auffassung, dass die größten Aktionäre auch im Aufsichtsrat einer Gesellschaft vertreten sein sollten. Um Streitigkeiten unter den Aktionären zu vermeiden, schlagen wir daher vor, dass die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder erhöht wird, um die Interessen aller Aktionäre berücksichtigen zu können. 8. *Beschlussfassung über die Neuwahl des Aufsichtsrates und von Ersatzmitgliedern* Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung i. V. m. §§ 95 Satz 1, 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 des Aktiengesetzes aus drei Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden, zusammen. Die Beteiligungen im Baltikum AG, vertreten durch ihren Vorstand Herrn Marcel Biedermann, schlägt vor, 1.) Herr Marcel Biedermann, Vorstand der Beteiligungen im Baltikum AG, Heidenheim 2.) Herr Wolfgang Wilhelm Reich, selbstständiger Unternehmensberater, Heidenheim 3.) Herr Steffen Saur, Vorstand der Klosterbrauerei Königsbronn AG, Heidenheim mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 entscheidet, zu wählen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Angaben zu den Mitgliedschaften der vorgeschlagenen Kandidaten für den Aufsichtsrat in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und Angaben zu vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: Für den Fall, dass die Hauptversammlung den TOP 2 beschließt, schlägt die Beteiligungen im Baltikum AG folgende 6 Personen vor: Die Beteiligungen im Baltikum AG, vertreten durch ihren Vorstand Herrn Marcel Biedermann, schlägt vor: 1.) Herr Marcel Biedermann, Vorstand der Beteiligungen im Baltikum AG, Heidenheim 2.) ???? Wolfgang Wilhelm Reich, selbstständiger Unternehmensberater, Heidenheim 3.) Herr Steffen Saur, Vorstand der Klosterbrauerei Königsbronn AG, Heidenheim 4.) Hierzu wird in der Hauptversammlung ein Vorschlag unterbreitet 5.) Hierzu wird in der Hauptversammlung ein Vorschlag unterbreitet 6.) Hierzu wird in der Hauptversammlung ein Vorschlag unterbreitet mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 entscheidet, zu wählen. Zu den möglichen Kandidaten zu 4) bis 6) wird auf der Hauptversammlung ein entsprechender Vorschlag unterbreitet. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Angaben zu den Mitgliedschaften der vorgeschlagenen Kandidaten für den Aufsichtsrat in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und Angaben zu vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: Herr Marcel Biedermann ist Mitglied in folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG: - ausserboerslich.com AG (Vorsitz) Herr Wolfgang Wilhelm Reich ist Mitglied in folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG: - Karwendelbahn AG (stellv. Vorsitz) - Klosterbrauerei Königsbronn AG (Vorsitz) - Kremlin AG (Mitglied) - SPV AG & Co. KG a.A. (Mitglied) - VCI Venture Capital und Immobilien AG (Mitglied)

