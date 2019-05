Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Analystin Sherri Malek passte ihr Bewertungsmodell in einer am Freitag vorliegenden Studie an die Ergebnisse des ersten Quartals und die Erkenntnisse aus der Telefonkonferenz an. Dass ihre Einstufung nicht optimistischer sei, liege am unklaren Weg des Essenslieferanten zur Profitabilität./ag/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2019 / 08:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2019 / 08:25 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0106 2019-05-03/15:40

ISIN: DE000A2E4K43