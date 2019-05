Im Zuge des Aktienkursverfalls bei Bayer, der in erster Linie auf die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA zurückzuführen ist, haben mehrere Analysten an der Kurszielschraube gedreht und potenzielle Milliardenrisiken in die Bewertungsmodelle eingearbeitet. Positiv sticht dabei die Baader Bank heraus, die der DAX-Aktie ein Kurspotenzial von knapp 100 Prozent bescheinigt.

