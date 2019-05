Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fiat Chrysler nach Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Analyst Philippe Houchois sprach in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion von einer leicht positiven Überraschung vor dem Hintergrund bereits tief gesunkener Erwartungen. Das Nordamerika-Geschäft des Autobauers sei marginal besser verlaufen und der Free Cashflow besser als befürchtet./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2019 / 07:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2019 / 07:46 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0010877643