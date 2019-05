DJ WOCHENVORSCHAU/13. bis 19. Mai (20. KW)

=== M O N T A G, 13. Mai 2019 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Oldenburg 07:15 DE/Hypoport AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Berlin 07:25 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 07:30 DE/Eon SE, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz), Düsseldorf 07:30 DE/QSC AG, Ergebnis 1Q, Köln *** 07:35 DE/PBB Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 1Q, München 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1Q, Cuxhaven 08:00 DE/Voltabox AG, Ergebnis 1Q, Delbrück 11:00 DE/Institut der deutschen Wirtschaft, Deka-Bank und Börsen-Zeitung, Finanzmarkt Round-Table zum Thema: "Das Ende der Ära Draghi: Welchen Herausforderungen muss sich seine Nachfolge stellen?", Frankfurt 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator März *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen April, Frankfurt *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS - DE/Stemmer Imaging AG, Ergebnis 9 Monate, Puchheim - Märkte/Börsenfeiertag Hongkong D I E N S T A G, 14. Mai 2019 *** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 1Q, München *** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz), Darmstadt *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 2Q, Duisburg/Essen *** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 1Q (xx:xx Telefonkonferenz), Köln *** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Kassel *** 07:00 DE/Innogy SE, Ergebnis 1Q (xx:xx Telefonkonferenz), Essen *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen April, Frankfurt 07:00 DE/Bauer AG, Ergebnis 1Q, Schrobenhausen 07:00 DE/Grammer AG, Ergebnis 1Q, Amberg 07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg *** 07:05 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Köln *** 07:05 DE/Deutsche Wohnen SE, Ergebnis 1Q, Berlin *** 07:05 DE/Evotec SE, Ergebnis 1Q (xx:xx Telefonkonferenz), Hamburg 07:25 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1Q, Bergisch Gladbach *** 07:30 DE/Scout24 AG, Ergebnis 1Q, München *** 07:30 DE/Nordex SE, Ergebnis 1Q, Hamburg 07:30 DE/Medigene AG, Ergebnis 1Q, Martinsried *** 08:00 DE/Verbraucherpreise April (endgültig) 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Garbsen 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 2Q, Frankfurt 08:00 DE/Singulus Technologies AG, Ergebnis 1Q, Kahl am Main *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Jahresergebnis, Newbury *** 08:30 FR/Engie SA (ehemals GDF Suez SA), Ergebnis 1Q, Paris 08:35 DE/Leifheit AG, Ergebnis 1Q, Nassau *** 09:00 DE/BMW AG, Absatzzahlen April, München *** 09:20 DE/AT/Frequentis AG, Erstnotiz im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im Prime Market der Wiener Börse 09:30 DE/DSGV, PK zum Deutschen Sparkassentag, Hamburg *** 10:00 DE/Volkswagen AG (VW), HV, Berlin 10:00 DE/Eon SE, HV, Essen 10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1Q, München *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten April *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Mai 11:00 DE/Grenke AG, HV, Baden-Baden *** 11:00 EU/Industrieproduktion März *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 14:30 US/Import- und Exportpreise April 17:00 FR/EDF, Umsatz 1Q, Paris 17:45 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1Q, Mailand 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht M I T T W O C H, 15. Mai 2019 *** 04:00 CN/Industrieproduktion April *** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Essen *** 07:00 DE/Tui AG, Ergebnis 2Q (09:45 Telefonkonferenz), Hannover *** 07:00 DE/Aurubis AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Hamburg *** 07:00 DE/Leoni AG, Ergebnis 1Q, Nürnberg *** 07:00 CH/Lafargeholcim Ltd, Ergebnis 1Q, Jona 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 1Q, Amsterdam 07:00 NL/Shop Apotheke Europe NV, ausführliches Ergebnis 1Q, Venlo 07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 1Q, Paris 07:15 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Ergebnis 1Q, Langen *** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Salzgitter 07:30 DE/Adler Real Estate AG, Ergebnis 1Q, Berlin 07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1H, Mannheim 07:30 DE/MLP SE, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Wiesloch *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1Q, Wien 07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1Q, Saint-Quentin *** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 1Q, Montabaur *** 07:35 DE/1&1 Drillisch AG, Ergebnis 1Q, Maintal *** 08:00 DE/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 1Q, München 08:50 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1Q, Stuttgart 09:00 DE/Bundesbank und EZB, Gemeinsame Frühjahrskonferenz zu "Systemic Risk and the Economy'; u.a. 17.00 Panel mit Bundesbank-Vizepräsidentin Buch (bis 16.5), Frankfurt 09:00 DE/True Sale International GmbH, Konferenz zum Thema: "Wohin gehen die Kreditmärkte?", Frankfurt *** 09:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Gütersloh *** 09:30 DE/DSGV, Deutscher Sparkassentag (bis 16.5.), u.a. Rede von Bundeskanzlerin Merkel (14:30), Hamburg 10:00 DE/Deutsche Post AG, HV, Bonn 10:00 DE/SAP SE, HV, Mannheim *** 10:00 DE/K+S AG, HV, Kassel *** 10:00 DE/Verband der Chemischen Industrie, Konjunkturbericht 1Q 10:00 DE/Rational AG, HV, Augsburg 10:00 DE/Cropenergies AG, BI-PK, Mannheim 10:00 DE/Aixtron SE, HV, Aachen 10:00 DE/secunet Security Networks AG, HV, Essen 10:00 DE/Hypoport AG, HV, Berlin 10:00 DE/Elmos Semiconductor AG, HV, Dortmund 10:00 DE/Takkt AG, HV, Ludwigsburg 10:30 DE/Klöckner & Co SE, HV, Düsseldorf 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) 11:00 DE/Encavis AG (ehemals Capital Stage AG), HV, Hamburg 11:00 DE/Compugroup Medical SE, HV, Koblenz 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1 Mrd EUR 12:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Ergebnis 3Q, Dortmund 12:00 DE/RIB Software SE, HV, Filderstadt 12:45 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 4Q, Hangzhou 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz April *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Mai *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April *** 16:00 US/Lagerbestände März *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:40 DE/Patrizia Immobilien AG, Ergebnis 1Q, Augsburg 18:00 DE/Wirtschaftsvereinigung Stahl, Berliner Stahldialog, u.a. Rede von NRW-Ministerpräsident Laschet und Bundesumweltministerin Schulze *** 18:30 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1Q, Hamburg *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 3Q, San Jose *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Mai D O N N E R S T A G, 16. Mai 2019 06:55 DE/Stratec SE, Ergebnis 1Q, Birkenfeld 07:00 FI/Ferratum Oyj, Ergebnis 1Q, Helsinki 07:30 DE/Zooplus AG, ausführliches Ergebnis 1Q, München 07:30 DE/KWS Saat SE, Ergebnis 9 Monate, Einbeck 07:30 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1Q, Triest *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 1Q *** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg *** 08:00 GB/Thomas Cook Group plc, Ergebnis 1H, London 08:00 GB/Burberry Group plc, Jahresergebnis, London 08:00 GB/National Grid plc, Jahresergebnis, London 08:50 DE/Aumann AG, Ergebnis 1Q, Beelen *** 09:00 DE/DSGV, Abschluss Deutscher Sparkassentag (seit 15.5.), u.a. Rede von Bundesbank-Präsident Weidmann (10:15) und Bundesfinanzminister Scholz (12:15), Hamburg 09:30 DE/Bundesbank und EZB, Abschluss Gemeinsame Frühjahrskonferenz zu "Systemic Risk and the Economy', Frankfurt 10:00 DE/BMW AG, HV, ab ca 13:00 gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre, München 10:00 DE/Fresenius Medical Care, HV, Frankfurt 10:00 DE/Vonovia SE, HV, Bochum 10:00 DE/Leoni AG, HV, Nürnberg 10:00 DE/Voltabox AG, HV, Delbrück 10:00 DE/Hugo Boss AG, HV, Stuttgart 10:00 DE/Südzucker AG, BI-PK, Mannheim 10:00 DE/Elringklinger AG, HV, Stuttgart 10:00 DE/PSI Software AG, HV, Berlin 10:00 DE/Freenet AG, HV, Hamburg *** 11:00 EU/Handelsbilanz März *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q, Bentonville *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen April *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Mai *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** - EU/Treffen der Eurogruppe, Brüssel F R E I T A G, 17. Mai 2019 07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 1Q, Stuttgart 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Jahresergebnis, Genf 07:35 DE/Dr. Hönle AG, Ergebnis 1H, Gräfelfing *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen April *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe März 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 1Q 08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1H, Luton 09:00 DE/MBB SE, Ergebnis 1Q, Berlin 10:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, HV, Frankfurt 10:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, HV, Frankfurt *** 11:00 EU/Verbraucherpreise April 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Mai (1. Umfrage)

May 03, 2019 09:33 ET (13:33 GMT)

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren April *** - EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, Brüssel - DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1Q, Stuttgart - EU/Ratingüberprüfungen für Finnland (DBRS), Großbritannien (Moody's), Irland (Fitch), Island (Moody's und S&P), Niederlande (S&P), Zypern (DBRS) - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen S A M S T A G, 18. Mai 2019 - AU/Parlamentswahlen in Australien ===

