Die Wall Street ist bisher in dieser Woche noch nicht so richtig in die Gänge gekommen. Das lag auch an der US-Notenbank. Der eine oder andere Anleger hatte auf eine Zinssenkung gehofft. Heute könnte der Markt die Woche aber versöhnlich abschließen.



Bei den Einzelwerten geht es heute um folgende Themen: Beyond Meat, Restaurant Brands, Amazon, Berkshire Hathaway, Tesla, Activision Blizzard, Expedia. Patrick Dewayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.