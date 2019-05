Der Büromöbelhändler Takkt verleibt sich einen Online-Händler für Gastronomie-Ausstattung ein. Für das niederländische Unternehmen XXL Horeca bezahlt Takkt 19,5 Millionen Euro, wie das SDax -Unternehmen am Freitag in Stuttgart mitteilte. XXL Horeca beliefert den Angaben zufolge vor allem Geschäftskunden wie Hotels, Restaurants, Kantinen und Cateringfirmen und soll künftig in Takkts Newport-Gruppe eingehen.

Im Jahr 2018 kam XXL Horeca den Angaben zufolge auf einen Umsatz von 14 Millionen Euro und eine operative Marge (Ebitda) im zweistelligen Prozentbereich. Takkt erzielte im gleichen Jahr einen Umsatz von knapp 1,2 Milliarden Euro./stw/he

