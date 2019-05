Er läuft und läuft und läuft… Der Werbeslogan, der untrennbar mit dem VW Käfer verbunden ist, passt auch gut zum aktuellen Aufschwung an den Börsen. Seit Weihnachten 2018, als die Märkte abrupt ihre Richtung änderten, läuft die Hausse nun schon. Der DAX und der mit dem DWS Concept Platow besser vergleichbare SDAX haben damit einen Großteil der seit Sommer 2018 erlittenen Verluste wieder wettgemacht.Der DWS Concept Platow (LU1865032954, LU1865033176, LU1865032871) präsentierte sich dabei besonders dynamisch. Der Fonds läuft und läuft und läuft nicht nur seit Weihnachten bzw. Jahresbeginn, sondern baute seinen Vorsprung vor den beiden stark gestiegenen Indizes auch im April weiter aus, weil das Portfolio in der Breite sehr gut performte. So verzeichneten 17 der 57 per 30.4. enthaltenen Aktien auf Monatsbasis prozentual zweistellige Kursveränderungen, davon mit Technotrans aber nur eine einzige einen Verlust. Entsprechend lang ist die Liste der Gewinner, wobei Bechtle, Cancom sowie Mensch und Maschine bei den Kernpositionen herausragen ...

