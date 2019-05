Wien (www.aktiencheck.de) - Das Bureau of Labor Statistics (BLS) in den USA gab heute bekannt, dass die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft im April um 263.000 angestiegen ist, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Damit sei auch die deutlich über dem Konsens liegende Prognose der Analysten klar übertroffen worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...