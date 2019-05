Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im April war der Beschäftigungsaufbau mit 263.000 Stellen in den USA zum zweiten Mal in Folge stärker als erwartet, so die Analysten der DekaBank. Die Analysten würden davon ausgehen, dass hierbei auch ein witterungsbedingter Rückpralleffekt mit ursächlich gewesen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...