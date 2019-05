Good Brands AG: GOOD BRANDS AG BESCHLIEßT KAPITALERHÖHUNG AUS GENEHMIGTEM KAPITAL DGAP-Ad-hoc: Good Brands AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Good Brands AG: GOOD BRANDS AG BESCHLIEßT KAPITALERHÖHUNG AUS GENEHMIGTEM KAPITAL 03.05.2019 / 17:33 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Vorstand der Good Brands AG, Mannheim, HRB 724435 (die "Gesellschaft") hat auf der Grundlage des genehmigten Kapitals nach § 4 Abs. 7 der Satzung der Gesellschaft (Genehmigtes Kapital 2018) mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals eine weitere Kapitalerhöhung beschlossen. Das Grundkapital wird von derzeit EUR 850.000 gegen Bareinlagen um bis zu EUR 80.000 auf bis zu EUR 930.000 durch Ausgabe von bis zu 80.000 neuen auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 erhöht. Der Ausgabebetrag für die neuen Aktien beträgt EUR 16,00. Die neuen Aktien sind ab dem Beginn des laufenden Geschäftsjahres gewinnanteilsberechtigt. Die Kapitalerhöhung wird in Form eines Bezugsangebots mit einer Bezugsfrist von zwei Wochen zu einem Bezugsverhältnis von 1:11 durchgeführt. Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge wurde ausgeschlossen. Durch den erwarteten Mittelzufluss soll das weitere angestrebte Wachstum der Gesellschaft finanziert werden. Disclaimer Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Good Brands AG dar. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein öffentliches Angebot durchgeführt und kein Prospekt veröffentlicht. Die neuen Aktien und die Bezugsrechte sind und werden weder nach den Vorschriften des United States Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung noch bei Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Die neuen Aktien und die Bezugsrechte dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft oder direkt oder indirekt dorthin geliefert werden. 03.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Good Brands AG Turleystraße 8 68167 Mannheim Deutschland Telefon: 0151 - 17485936 E-Mail: langner@goodbrands-ag.com Internet: www.goodbrands-ag.com ISIN: DE000A2AA5A0 WKN: A2AA5A Börsen: Freiverkehr in Hamburg EQS News ID: 807109 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 807109 03.05.2019 CET/CEST ISIN DE000A2AA5A0 AXC0254 2019-05-03/17:34