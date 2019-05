Sollten mächtige Digitalkonzerne zerschlagen werden, um den Wettbewerb zu retten? Viele Politiker finden, das sei eine gute Idee. Die meisten Ökonomen widersprechen - auch aus historischen Gründen.

Zwischen 1875 und 1880 ist John D. Rockefeller viel unterwegs. Der Boss der Standard Oil Company kauft in Amerika große Raffinerien auf. Er geht dabei sehr nachdrücklich vor; bei einem widerspenstigen Konkurrenten fliegt die Anlage in die Luft. Nach den Raffinerien bringt der Ölbaron die Pipelines in seinen Besitz, dann übernimmt er den Großhandel. Am Ende beherrscht Standard Oil die gesamte Wertschöpfungskette, kontrolliert 90 Prozent des US-Ölmarkts. Dann reicht es der Politik. Nach zähen Debatten und Gerichtsverfahren, die sich fast zehn Jahre hinziehen, wird der Konzern 1911 in 34 Einzelteile zerlegt.

Mehr als 100 Jahre später wiederholt sich die Debatte - in einer Branche, die es zu Rockefellers Zeiten noch nicht gab. In den USA fordern linke Demokraten wie Elizabeth Warren, Senatorin aus Massachusetts, die Entflechtung großer Techkonzerne. Auch EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hat erklärt, eine solche Radikalmaßnahme gegen Google, Facebook und Co. sei im Werkzeugkasten der Wettbewerbsbehörden enthalten. Denn die Macht der Konzerne in der boomenden Digitalökonomie steigt und steigt. Facebook erreicht mit seinen Diensten mittlerweile täglich rund 2,5 Milliarden Menschen. Die Google-Mutter Alphabet erzielte 2018 einen Gewinn von 30 Milliarden Dollar - fünf Mal mehr als etwa Siemens in der "old economy".

Mit ihrem Vorschlag, Internetgiganten an die Kette zu legen, trifft Warren daher einen Nerv. Was der Kandidatin für den Präsidentschaftswahlkampf 2020 vorschwebt, wäre der größte Eingriff in privatwirtschaftliche Unternehmen seit dem Anti-Monopol-Verfahren gegen Microsoft, das 2001 mit einem Vergleich endete. Seitdem hat sich die US-Politik aus den Wachstumsstrategien der Unternehmen größtenteils herausgehalten. Die Administration des Republikaners George W. Bush hielt nichts davon, Unternehmen das Leben zu erschweren. Und unter Barack Obama sahen viele Demokraten die Techmultis im linksliberalen Kalifornien als stillschweigende Verbündete, die im Zweifel schon das Richtige tun würden.Doch die Datenskandale, mit denen sich etwa Facebook herumschlagen muss, haben die Stimmung gedreht. Führende Senatoren und mehrere Mitbewerber Warrens um die demokratische Präsidentschaftskandidatur signalisieren Unterstützung für die Zerschlagungsidee. ...

