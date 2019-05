Der BDI sieht die Wirtschaftsstrategie vom Bundeswirtschaftsminister kritisch, insbesondere die Förderung von "Europäischen Champions" .

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) stellt sich gegen Vorschläge von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, die Industriepolitik an der Förderung von Großunternehmen im internationalen Wettbewerb auszurichten. Der Verband sehe "die explizite politische Förderung von Europäischen Champions kritisch", heißt es in einem Reuters am Freitag vorliegenden BDI-Papier, über das zuerst "Der Spiegel" berichtet hatte.

