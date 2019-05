The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.05.2019



ISIN Name



CA3999002080 GROUNDSTAR RESOURCES

CA68621E1051 ORGANIMAX NUTRIENT

CA8051161005 SAVARY GOLD CORP.

IL0010827348 TOP IMAGE SYS LTD

US24661P7087 DELCATH SYS NEW DL-,01

US50047H2013 KONA GRILL INC. DL-,01

XS1583292807