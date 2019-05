Berlin (ots) - Das ist ein Warnschuss: Mindestens 5,5 Milliarden Euro will der Berliner Senat bis 2026 in Neubau und Sanierung von Schulen investieren, doch hiesige Baufirmen machen um die Aufträge bislang einen Bogen. Handwerkskammer und Fachgemeinschaft Bau warnen davor, dass das groß angekündigte und auch notwendige Infrastrukturprojekte der rot-rot-grünen Koalition zu scheitern droht. Die Gründe dafür hat die Politik selbst zu verantworten: Auflagen, die von den Bauunternehmen erfüllt werden müssen, um sich überhaupt um die Bauprojekte bewerben zu dürfen, sind zu hoch. Zudem wird gleich ein ganzes Potpourri an Nachweisen verlangt. Die Politik muss nun die Zeichen der Zeit erkennen und nachbessern. Doch damit es langfristig brummt, muss die Politik einen großen Schritt auf die Industrie zugehen.



