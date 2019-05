ESSEN (Dow Jones)--Die Aktionäre von RWE haben eine Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien auf der Hauptversammlung beschlossen. Wie das Unternehmen mitteilte, stimmte auch die gesonderte Versammlung der Vorzugsaktionäre dem Schritt zu. Demzufolge würden sämtliche 39 Millionen stimmrechtslosen Vorzugsaktien der RWE AG im Verhältnis 1:1, ohne Zuzahlung, in stimmberechtigte Stammaktien umgewandelt.

Mit der Vereinheitlichung der Aktiengattungen vereinfache RWE die Kapitalstruktur und folge dem von institutionellen Investoren geforderten Prinzip "one share, one vote", hieß es weiter. Die geplante Vereinheitlichung habe keinen Einfluss auf die Höhe des Grundkapitals und den Anteil am Grundkapital, den eine Aktie repräsentiere.

Zudem sei auf der Hauptversammlung mit großer Mehrheit für den Dividendenvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat gestimmt worden. Damit schütte RWE 0,70 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2018 aus. Weitere Punkte der Tagesordnung wie die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat und die Wahl der Prüfer seien ebenfalls mit großer Mehrheit beschlossen worden.

