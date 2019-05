Freiburg (ots) - Der ehemalige Oberbürgermeister von Freiburg, der Grüne Dieter Salomon, hat den sozialpolitischen Kurs seines Bundesvorsitzenden Robert Habeck kritisiert. Wenn Habeck mit der Enteignung von Wohnungsunternehmen sympathisiere oder die Abschaffung von Sanktionen für Hartz-IV-Empfänger fordere, sei das "Linkspopulismus", sagte Salomon im Interview mit der Badischen Zeitung. Er warnte seine Partei davor, im linken Spektrum auf Stimmenfang zu gehen. Dann werde sie "in der Mitte" verlieren.



Vor einem Jahr war Salomon nach 16-jähriger Amtszeit nicht wieder zum Freiburger Oberbürgermeister gewählt worden. Er unterlag seinem parteilosen Herausforderer Martin Horn (34). Mitte Juni tritt der 58-jährige eine neue berufliche Aufgabe an: Er wird Hauptgeschäftsführer der IHK Südlicher Oberrhein.



Das ganze Interview, das BZ-Chefreporter Stefan Hupka mit dem Oberbürgermeister im Unruhestand führte, im Wortlaut: http://mehr.bz/bof8487



OTS: Badische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59333 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59333.rss2



Pressekontakt: Badische Zeitung Anselm Bußhoff Telefon: 07 61 - 4 96-0 kontakt.redaktion@badische-zeitung.de http://www.badische-zeitung.de