Freiburg (ots) - Ein Parteitag hat jetzt den Vorsitzenden, von dessen Fortune, Fleiß und Führungstalent nicht alle überzeugt sind, im Amt bestätigt. Aber was sollten die Delegierten auch anderes tun? Drei Wochen vor einem Wahlsonntag ist Ruhe erste Bürgerpflicht. Damit ist Strobls Kalkül zunächst aufgegangen. Aber mit dem Termin hat auch er sich keinen Gefallen getan. Denn das Votum sagt ihm nicht, wie es um ihn steht. Vor allem sagt es nicht, wie seine Chancen stehen, die CDU als Spitzenkandidat in die nächste Landtagswahl zu führen. http://mehr.bz/khs103s



