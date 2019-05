Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.EBS: Erste Group am 3.5. -2,33%, Volumen 93% normaler Tage , PYT: Polytec am 3.5. -2,18%, Volumen 101% normaler Tage , SEM: Semperit am 3.5. -2,06%, Volumen 31% normaler Tage , TL0: Tesla am 3.5. 4,48%, Volumen 244% normaler Tage , ATS: AT&S am 3.5. 5,74%, Volumen 177% normaler Tage , ZJS1: JinkoSolar am 3.5. 7,48%, Volumen 136% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. JinkoSolar ZJS1 20.990 7.48% AT&S ATS 19.150 5.74% Tesla TL0 255.030 4.48% Semperit SEM 13.320 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...