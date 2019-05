Wirecard blickt wieder nach vorne

Die Wirecard-Aktie (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) befindet sich erneut auf Erholungskurs. Dabei sind die Chancen, die sich für den Zahlungsabwickler im Bereich Mobile Payment ergeben, unbestritten. Nur leider kann es jederzeit wieder eine "Short"-Attacke auf den DAX-Konzern geben. Etwas, was Anleger immer im Auge behalten sollten.

Rasantes Wachstum

Wirecard hat in den vergangenen Jahren eine beachtliche Reise hinter sich gebracht. Der Zahlungsabwickler aus Aschheim bei München wuchs rasant. Vor allem dank der Verbreitung des Internethandels und des Ausbaus seiner Geschäftstätigkeiten in einigen schnell wachsenden Schwellenländermärkten. Beim Wachstum halfen auch einige größere und kleinere Übernahmen. Zuletzt waren es vor allem die starken Wachstumsaussichten im Bereich Mobile Payment, die Anlegerfantasien weckten. Alternative Bezahlmethoden gewinnen immer mehr an Bedeutung. Das mühsame kramen nach Münzen oder Scheinen im Geldbeutel könnte ziemlich bald der Vergangenheit angehören. Noch gibt es Bedenken gegen einen vollkommen digitalisierten Zahlungsverkehr. Vor allem im Hinblick auf die Privatsphäre, aber auch die Sicherheit. Diese Bedenken werden jedoch immer weniger und die Akzeptanz von Bezahlmethoden abseits des Bargeldes nimmt zu. Wirecard möchte mit von der Partie sein, wenn die Bezahlmethoden der Zukunft entwickelt werden.

Die Möglichkeiten, die sich Unternehmen in diesem Geschäftsfeld eröffnen, haben dafür gesorgt, dass die Wirecard-Aktie bis in den Herbst 2018 hinein einen rasanten Anstieg hinlegen konnte. Das Papier kletterte auf sagenhafte 199,00 Euro. Die Marktkapitalisierung erreichte einen Wert von mehr als 24 Mrd. Euro. Damit konnte Wirecard nicht nur den Aufstieg in den deutschen Leitindex DAX perfekt machen, sondern die traditionsreiche Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001) in der ersten deutschen Börsenliga ersetzen und zeitweise eine größere Marktkapitalisierung als die Deutsche Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008) vorweisen. Mit der Ablösung der Commerzbank im deutschen Blue Chip Index wurde gewissermaßen eine neue Zeitenwende in der deutschen Finanzbrache eingeläutet. In dieser schicken sich innovative Fintechs an, immer mehr traditionelle Bankhäuser zu verdrängen. Einsetzende Gewinnmitnahmen und das von Unsicherheiten geprägte Börsenumfeld sorgten jedoch für eine Korrektur der auch im deutschen Technologieindex TecDAX gelisteten Wirecard-Aktie.

