Wochenrückblick KW18: DAX - Ein Jahreshoch jagt das nächste, Apple hat wieder alles im Griff

Auch in dieser Woche konnte der DAX auf neue Jahreshöchststände klettern. Besonders viel Boden hat das wichtigste deutsche Börsenbarometer dabei jedoch nicht machen können. Auch weil sich die US-Marktteilnehmer enttäuscht zeigten, dass die Fed die Leitzinsen nicht senken will. Dies sorgte dafür, dass sich die Euphorie an der Wall Street in Grenzen hielt. Vielleicht erleben wir in der kommenden Woche ein Stimmungshoch. Es sind schon verrücktere Sachen passiert.

Allerdings sieht es in Bezug auf Zinssenkungen vonseiten der Fed nicht besonders gut aus, wenn sich die US-Arbeitsmarktdaten weiter positiv entwickeln. Im April wurden laut Regierungsangaben in der US-Privatwirtschaft 263.000 neue Stellen geschaffen. Zudem fiel die Arbeitslosenquote von 3,8 Prozent im Vormonat auf nun 3,6 Prozent und damit den niedrigsten Wert seit Dezember 1969. Daneben galt der Blick der Marktteilnehmer vor allem der Vielzahl an Quartalsmeldungen, was sich in der kommenden Woche nicht ändern sollte.

Deutschland

Adidas hat den Gewinn im ersten Quartal deutlich gesteigert. Die Aktie reagierte daraufhin mit einem Kurssprung auf ein neues Allzeithoch. Mehr dazu hier.

